В Татарстане стартовала неделя приема граждан

В Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Татарстане проходит неделя приема граждан.

Завтра с 11.00 и до 12.00 пройдет встреча председателя Комитета Госдумы РФ по культуре Елены Ямпольской с учащимися колледжа КАИ. Кроме того, в этот же день председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, депутаты Госдумы Марат Нуриев и Айрат Фаррахов проведут тематические приемы — в 10.30, 11.00, 13.00.

В четверг, 8 февраля, с 10.00 до 11.00 будет работать горячая линия по социальным вопросам. Татарстанцев проконсультируют заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Камиль Садриев, представители Социального фонда России в РТ (в части пенсионных выплат и технических средств реабилитации) и фонд «Защитники Отечества». После нее сенатор РФ Александр Терентьев проведет тематический прием.

9 февраля с 16.00 до 17.00 граждан будет принимать депутат Госдумы России Ирек Богуславский.

Татарстанцы могут заранее записаться на тематические приемы: оставить обращение и уточнить информацию можно по телефону 8-843-238-1000. Оставить вопросы экспертам также можно в WhatsApp (8-987-205-00-63), по телефону 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат») и на электронную почту op@tatarstan.er.ru