В Татарстане стартовала неделя молодежной книги «Укыйм. Яшим. Яратам»

По 11 апреля включительно в 17 районах Татарстана пройдет неделя молодежной книги «Укыйм. Яшим. Яратам». В программе – книжные свопы, творческие мастерские, интеллектуальные и настольные игры, экскурсии и многое другое. Мероприятия придуманы и организованы подростками-участниками «Движения Первых» совместно с сотрудниками библиотек, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе реготделения организации.

«Книжная детская дирекция совместно с сотрудниками библиотек разработали цикл мероприятий в 17 районах республики. Каждый из них выбрал для себя наиболее интересные и доступные форматы событий: одни решили поиграть в настольные игры, адаптированные под литературные произведения, другие — послушают юных авторов-сочинителей, третьи — устроят книжный своп, где обменяются книгами и школьными справочниками. Главное, что через подобные молодежные форматы событий чтение становится более популярным среди детей и подростков. Интерактивные мероприятия станут отличной площадкой для развития творческих способностей и знакомства с миром книг», - пояснили агентству в пресс-службе.

Все подробности о дате, времени и месте проведения событий можно будет узнать в соцсетях «Движения Первых» соответствующего района.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.