В Татарстане стартовала «Неделя безопасности дорожного движения»

В республике стартовала «Неделя безопасности дорожного движения», которая пройдёт с 20 по 24 сентября. Главной темой недели станет профилактика ДТП с участием детей.

Организаторами мероприятия стали Минпросвещения России и Госавтоинспекция МВД РФ. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

В Казани во время Недели открылась детская площадка по безопасности дорожного движения. На мероприятии присутствовали замминистра образования и науки РТ Станислав Андреев, главный госинспектор республики Ленар Габдурахманов, а также замглавы ГБУ «Безопасность дорожного движения» Светлана Бикчантаева.

Главной целью открытия площадки является воспитание нового поколения участников дорожного движения, которые не будут нарушать ПДД.

«На этой площадке вы все приобретёте бесценный опыт, который обязательно пригодится вам в будущем», – сказал детям Ленар Габдурахманов.

Сама площадка представляет из себя несколько локаций, где школьники смогут узнать о профессии госавтоинспектора, выучить новые знания о ПДД и тут же их закрепить на специальном велотренажере. Также дети изучат правила оказания первой помощи пострадавшим в ДТП на манекене.