В Татарстане стартовал международный лагерь «Аркадаш»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Татарстане стартовал Международный молодежный лагерь «Аркадаш». Смена проходит на базе детского лагеря «Звездный». На нее приехали 50 школьников из Татарстана и 44 сверстника из 13 стран – Палестины, Омана, Малайзии, Индонезии, Египта, Узбекистана, Сенегала, Камеруна, Марокко, Сирии, Буркина-Фасо, Мали и Казахстана, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

«"Аркадаш" в переводе – "друг". И это не случайное название. Здесь 14-летний школьник из Лаишево и его ровесник из Омана за неделю проживают опыт, который дипломаты выстраивают годами. Именно так зарождается та самая народная дипломатия – в совместных проектах, разговорах и дружбе. Дружба, завязавшаяся в 15 лет, крепче любого меморандума», – отметил помощник Раиса РТ, заместитель председателя группы «Россия – Исламский мир» Марат Гатин.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

За семь дней участников ждут творческие мастерские по музыке и диджеингу, хореографии, театру и прикладному искусству, уроки русского и татарского языков для иностранных гостей, экскурсии в Казань и Болгар, фестиваль культур Global Village, Сабантуй и гала-концерт. Татарстанские школьники выступают амбассадорами своей культуры, зарубежные – делятся традициями своих стран.