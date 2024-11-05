В Татарстане стартовала кампании по повышению пенсионной грамотности молодых

Кампания по повышению пенсионной, финансовой и социальной грамотности учащейся молодежи стартовала в Татарстане. Лекции для школьников и студентов проводят специалисты отделения Социального фонда России по Республике Татарстан более десяти лет.

«Ежегодная компания проводится для учеников старших классов и для всех студентов ссузов и вузов. Все лекции заранее планируются с учебной частью. В городах и селах республики охватывается каждое учебное заведение, в Казани проведение лекций в вузах обговаривается индивидуально. Лекции проводят специалисты клиентских служб отделения СФР по Республике Татарстан», - рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Отделения СФР по РТ.

В этом году ежегодные лекции по повышению пенсионной грамотности среди учащейся молодежи начались для студентов Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова. Студенты узнали, что такое пенсия, как она формируется, почему важно получать «белую зарплату», а так же о социальной поддержке жителей республики.

По окончании лекций студенты стали участниками интерактива и решили кроссворды с ключевыми понятиями о пенсионной и социальной поддержке. Также молодые люди получили учебное пособие «Все о будущей пенсии. Для учебы и жизни», изданное Социальным фондом России.

«Для молодых людей очень важно знать, как формируются их пенсионные права, особенно в начале своей трудовой деятельности», — отметил управляющий отделением Социального фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.