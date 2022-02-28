В Татарстане стартовала длинная рабочая неделя

В связи с предстоящим празднованием 8 Марта и переносом выходного дня с будущей субботы жителей Татарстана ждет шестидневная рабочая неделя. Об этом напоминает пресс-служба Минтруда РТ.

«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 8 Марта — Международный женский день является нерабочим праздничным днем. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час», — отметили в министерстве.

«Постановлением Правительства РФ „О переносе выходных дней в 2022 году“ в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходной день с субботы 5 марта перенесен на понедельник 7 марта», — уточнили в ведомстве.

Таким образом, начавшаяся сегодня рабочая неделя увеличится до шести дней, жители республик будут работать с 28 февраля по 5 марта. Продолжительность рабочего дня 5 марта окажется сокращена на один час. Потом люди будут отдыхать три дня подряд: 6, 7 и 8 марта.