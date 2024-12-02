В Татарстане стартовала Декада приемов граждан, приуроченная к 23-летию «Единой России»

На площадке Региональной общественной приемной Председателя партии Дмитрия Медведева в Республике Татарстан состоялось торжественное открытие Декады приемов граждан. Декаду открыло видеообращение Секретаря Татарстанского реготделения партии «Единая Россия», Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

«Уважаемые однопартийцы, сторонники и единомышленники! От имени Президиума Регионального Политсовета сердечно поздравляю вас с 23-й годовщиной основания партии «Единая Россия». За это время наша партия по праву зарекомендовала себя как ведущая политическая сила страны. Это не только предмет гордости, но и важное напоминание об ответственности за укрепление государственности и защиту национальных интересов. С праздником, дорогие друзья!» - говорится в обращении.

Как сообщает пресс-служба партии, в рамках открытия прошла онлайн-трансляции «Движение вперед: новые идеи «Единой России», в которой приняли участие заместитель Секретаря ТРО ВПП, руководитель фракции «Единая Россия» в татарстанском парламенте Юрий Камалтынов, председатель Татарстанского регионального совета сторонников «Единой России», председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, руководитель регионального исполнительного комитета партии Марат Самигуллин, руководитель Региональной общественной приемной в РТ Камиль Садриев, руководитель Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабутдинов.

«Региональное отделение Республики Татарстан многие годы остается одним из крупнейших в стране. Наша партия стабильно набирает 70–80% голосов избирателей, за что я искренне благодарю жителей республики. На протяжении всей истории партии ее неизменным приоритетом остаются потребности и проблемы людей. Меняются подходы — мы становимся более системными, последовательными, нацеленными на результат. Так, в народной программе партии содержится 294 положения, реализация которых рассчитана на период с 2021 по 2025 годы. Кроме того, проводится большая работа по выполнению наказов избирателей», - отметил в своем выступлении Юрий Камалтынов.

По его словам, по итогам работы прошлого созыва депутатов Государственного совета более 78% наказов уже реализованы.

«Основная функция совета сторонников «Единой России» - это привлечение в партию новых людей. Конечно, в партию должны приходить достойные люди. Мы будем предлагать, чтобы все желающие вступить в «Единую Россию» обязательно участвовали в наших проектах, рассказывали, какую пользу могут принести партии. Также мы продолжим реализацию партийных проектов - новых и уже существующих», - рассказала Светлана Захарова.

Она отметила, что особое внимание будет уделяться поддержке участников спецоперации и их семей.

«Мы должны с нашими ребятами, которые возвращаются с СВО, серьезно заниматься. Важно привлекать лучших профильных специалистов, которые разработают грамотные решения для помощи в адаптации и социализации бойцов и ветеранов спецоперации к мирной жизни», - подчеркнула Светлана Захарова.

Напомним, В Татарстане с 1 по 10 декабря проходит декада приемов граждан. Приемы депутатами всех уровней организуют Региональная общественная приемная и местные общественные приемные партии.

«За двадцать три года партия прошла большой путь. Это серьезный срок. «Единая Россия» стала главной политической силой, которая обеспечивает эффективную реализацию курса нашего Президента - Владимира Путина. Предстоящая Декада приемов граждан посвящена не только дню рождения «Единой России», но и тем задачам, которые стоят сегодня перед партийным активом. Жители Татарстана традиционно проявляют высокую активность, надеемся, каждый получит ответ на свой вопрос», - прокомментировал Марат Самигуллин.

Каждый день Декады будет тематическим и посвящен обсуждению самых актуальных вопросов. Среди запланированных мероприятий: вебинары и онлайн-приемы по вопросам ЖКХ, здравоохранения, образования, материнства и детства, социальной поддержки и защиты прав трудящихся. Участие примут депутаты, представители исполнительных органов власти, а также руководители общественных организаций. На протяжении всей недели будет организована работа горячей линии, где граждане смогут предварительно записаться на прием или задать интересующие вопросы.

«Как правило, поступает много вопросов социальной направленности. Также за поддержкой обращаются родные и близкие участников специальной военной операции. Хочется отметить, что в этом направлении работа идет в плановом режиме. Партия «Единая Россия» и весь депутатский корпус курируют семьи наших героев», - рассказал Марат Самигуллин.

Он напомнил, что текущий год объявлен Годом первичных отделений «Единой России». Сегодня партия «Единая Россия» насчитывает почти 90 тысяч первичек и 2,5 миллиона членов партии по всей стране.

«Первички по праву могут считаться основой партии. Чем ближе организация к людям, тем оперативнее удается реагировать на их запросы и проблемы. В рамках этого года было организовано системное обучение партийных кадров, - рассказал Марат Самигуллин. - Важно, что партия обновляется. «Единой России» нужна молодежь, которая будет активно реализовывать наказы, данные нашими избирателями».

Спикер подчеркнул, что ни одно обращение, поступившее в рамках Декады приема граждан, не останется без внимания и ответа.

После дискуссии был проведен вебинар «Векторы правозащитной деятельности профсоюзов», где спикерами выступили председатель Федерации профсоюзов РТ, депутат Госсовета РТ Елена Кузьмичева и заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Клара Тазетдинова. На площадке также провели свои приемы член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ильгиз Зайниев, член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Зиганшин. Позже состоится личный прием граждан депутатом Государственной Думы Российской Федерации Айратом Фарраховым.

3 декабря запланирован тематический день по вопросам ЖКХ. С 9:00 до 10:00 прием граждан проведет депутат Госдумы РФ Альфия Когогина. С 10:00 до 11:00 состоится вебинар «Актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ», модератором которого выступит председатель парламентского Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров. С 11:00 до 12:00 пройдет тематический онлайн-прием с участием представителей профильных ведомств: министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Марата Айзатуллина, начальника Государственной жилищной инспекции Татарстана Александра Тыгина. С 11:00 до 12:00 личный прием граждан проведет депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, а с 14:00 до 15:00 — Татьяна Ларионова.

4 декабря пройдут события, посвященные социально значимым вопросам. С 10:00 до 11:00 запланирован вебинар «Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения» с участием управляющего отделением Социального фонда РТ Эдуарда Вафина, регионального координатора партийного проекта «Старшее поколение», председателя Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по РТ Любови Мишиной. После чего с 11:00 до 12:00 спикеры проведут тематический онлайн-прием. С 14:00 до 15:00 личный прием состоится у депутатов Госдумы РФ Айдара Метшина, а с 15:00 до 16:00 — Ильи Вольфсона.

5 декабря посвящен вопросам образования. С 10:00 до 11:00 состоится вебинар «Совершенствование системы образования и развитие инфраструктуры образования». В онлайн-трансляции примут участие координатор партийного проекта «Новая школа» в РТ, ректор Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова Асия Тимирясова, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец и председатель Республиканского совета родителей при Министерстве образования и науки РТ Наталья Фролова. С 11:00 до 12:00 спикеры проведут тематический онлайн-прием. Личный прием депутата Госдумы РФ Рустама Калимуллина запланирован с 14:00 до 15:00.

6 декабря будет посвящено защите прав трудящихся. С 9:00 до 10:00 татарстанцы могут обратиться на прием к депутату Госдумы РФ Анатолию Иванову, с 11:00 до 12:00 — к сенатору РФ Александру Терентьеву. С 16:00 до 17:00 прием проведет депутат Госдумы РФ Максим Топилин.

9 декабря темой дня обозначены вопросы здравоохранения. С 10:00 до 11:00 пройдет вебинар «Развитие системы здравоохранения в Татарстане» с участием председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светланы Захаровой (модератор), министра здравоохранения РТ Марселя Миннуллина, директора Фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтаховой и руководителя ТРО ВОД «Волонтеры-медики» Анны Мубаракшиной. После чего с 11:00 до 12:00 спикеры проведут тематический онлайн-прием.

10 декабря, завершающий день Декады, будет посвящен вопросам материнства и детства. С 10:00 до 11:00 пройдет вебинар «Поддержка семьи, материнства и детства в Татарстане». Эфир пройдет с участием министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, заместителя управляющего отделением Социального фонда по РТ Еленой Поляковой, Уполномоченного по правам ребенка в РТ Ирины Волынец и регионального координатора партийного проекта «Детский спорт» Ольги Павловой, а с 11:00 до 12:00 состоится тематический онлайн-прием со спикерами. Личный прием граждан проведет сенатор РФ Геннадий Емельянов с 8:00 до 9:00.

Жители Татарстана могут обсудить темы со спикерами, записаться на приёмы и получить консультации от экспертов. Оставить обращение можно по номеру: 8-800-222-17-08, а также направлять свои вопросы на электронную почту: op@tatarstan.er.ru, в мессенджер по номеру 8 (987) 205 00 63 или личным сообщением в социальных сетях.

фото: пресс-служба партии «Единая Россия»