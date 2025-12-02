В Татарстане стартовала Декада приемов граждан, посвященная 24-летию «Единой России»

В Татарстане началась традиционная Декада приемов граждан, приуроченная к 24-летию партии «Единая Россия». Жители республики могут лично обратиться со своими вопросами в общественную приемную партии в Казани по адресу: ул. К. Маркса, 31/7. Об этом сообщает пресс-служба партии.

3 декабря в 11:00 и 14:00 пройдут приемы по вопросам социальной поддержки – граждан будет консультировать депутат Госсовета РТ, председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда им А. Вавиловой Владимир Вавилов.

4 декабря в 11:00 прием по вопросам образования проведет председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и нацвопросам Айрат Зарипов.

5 декабря в 11:00 и 14:00 состоится день приемов по вопросам защиты прав трудящихся. Консультировать жителей будут председатель Федерации профсоюзов РТ, депутат Госсовета и координатор проекта «Моя карьера с Единой Россией» Елена Кузьмичева, а также депутат Казгордумы Юрий Никоноров.

8 декабря граждан примут по вопросам здравоохранения, 9 декабря – по темам материнства и детства, 10 декабря – по вопросам бизнеса и предпринимательства.

Всю Декаду работает горячая линия, по которой можно записаться на прием или получить консультацию. Оставить обращение можно по телефону: 8(843) 238 10 00, направить на электронную почту: op@tatarstan.er.ru, в мессенджер по номеру 8 (987) 205 00 63.