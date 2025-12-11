В Татарстане стартовала акция «В Новый год без долгов!»

Судебные приставы Татарстана начали ежегодную предновогоднюю акцию «В Новый год без долгов!». Ее цель – помочь жителям республики погасить задолженности до праздников и избежать неприятных мер со стороны ведомства.

Сейчас более 307 тысяч жителей Татарстана не могут выехать за границу из-за долгов. Это одна из самых частых мер. Чтобы не попасть в их число, приставы советуют проверить и оплатить долги заранее.

Помимо запрета на выезд, приставы могут арестовать счета в банках, изъять и продать имущество, например, автомобиль, или наложить штраф.

Один из жителей Казани не проверял долги по кредиту. Его автомобиль нашли, арестовали и продали с торгов. Все расходы на эту процедуру оплатил сам должник. С начала года таким образом было реализовано более 130 машин.

Как проверить и оплатить долг?

Онлайн: на сайте ФССП или через портал «Госуслуги». Оплата проходит мгновенно.

Офлайн: распечатайте квитанцию с сайта и оплатите в любом банке.

В ведомстве советуют: не ждите, пока к вам придут с визитом, погасите долги добровольно до Нового года, чтобы встретить праздники спокойно и без ограничений.