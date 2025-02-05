В Татарстане стартовал юбилейный, 25-й сезон фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

Фото: © организаторы фестиваля

В Татарстане стартовали традиционные мастер-классы «Созвездие-Йолдызлык». Ежегодно до начала зональных туров члены жюри фестиваля выезжают в районы для проведения встреч с участниками и педагогами проекта. Мастер-классы уже прошли в Сармановском, Нижнекамском, Агрызском, Менделеевском, Тюлячинском, Апастовском, Пестречинском районах. До середины февраля планируется посетить еще Тетюшский, Кукморский и Елабужский районы, сообщают организаторы мероприятия.

По словам генерального продюсера фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», лауреата Премии Правительства РФ в области культуры Дмитрия Туманова, в этом году XXV Ежегодный открытый республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

«Так совпало, что в этот важный исторический год для страны наше фестивальное движение отмечает свой маленький юбилей. Вот уже 25 лет мы даем возможность нашим подросткам самореализоваться в творческом направлении вне зависимости от места проживания и профессионального опыта. Участниками становятся молодые люди из всех районов республики. Наши глубокоуважаемые члены жюри занимаются с ребятами не только во время фестиваля, а в течение года. Для участников проходят лагерные смены, консультации и очные мастер-классы, где каждый может улучшить свои творческие навыки. Образовательная часть – одна из самых главных в проекте. В этом году в программе фестиваля особое внимание будет уделено патриотической теме – номерам, посвященных ВОВ, СВО, увековечению подвига советских и российских Героев, героических событий. Фестивалем готовится до 2,5 тыс. патриотических номеров. И каждый из них является духовным памятником нашим Героям, победившим фашизм 80 лет назад, и Героям СВО, спасающим мир от неонацизма сегодня. Памяти героев будем достойны!» – сказал Туманов.

Мастер-классы проводят заслуженные деятели искусств – заслуженный артист РТ и Республики Крым, художественный руководитель Театра «Созвездие-Йолдызлык», режиссер-постановщик детского семейного образовательного канала «Радость моя» Дмитрий Платонов; заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ, главный балетмейстер Госансамбля песни и танца республики Раиля Гарипова; Лауреат премии Правительства России в области культуры, член Союза театральных деятелей России, член Общественной палаты РТ по культуре, заслуженный деятель искусств Татарстана и Республики Крым, почетный наставник, генпродюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов; солистка Татарской госфилармонии им. Г. Тукая, лауреат международных и всероссийских конкурсов Алиса Мамина; актриса Театра «Созвездие-Йолдызлык», выпускница ГИТИСа Зиля Бикбова; заслуженные работники культуры РТ, руководители театра танца «Дорога из города», балетмейстеры Театра «Созвездие-Йолдызлык» Лилия и Айрат Багаутдиновы; заслуженный артист Татарстана, актриса, режиссер Театра «Созвездие-Йолдызлык», ведущая (телеведущая) Марина Ясельская и другие.

Уже в конце февраля начнутся зональные этапы фестиваля. В этом году промежуточные этапы пройдут в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, Болгаре, а также в Азнакаевском, Актанышском, Высокогорском, Рыбно-Слободском, Тетюшском, Зеленодольском районах и продлятся до начала апреля.

Напомним, что фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и под патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова при поддержке Минмолодежи РТ.

«Созвездие-Йолдызлык» – крупнейший эстрадный фестиваль нашей страны, который служит представлению всего многообразия ее культуры, а также взаимному творческому обогащению его участников, способствует профессиональному творческому развитию детей и бережному отношению к национальным традициям, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».