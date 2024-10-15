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В Татарстане стартовал второй этап фестиваля студенческих театров «ПРЕМЬЕРА»
Второй этап открытого телевизионного фестиваля студенческих театров «ПРЕМЬЕРА» стартовал в Татарстане под названием «Генеральная репетиция», сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
Эксперты проекта помогают ребятам ставить спектакли. Они уже посетили Заинский и Бугульминский районы, были в учебных заведениях Казани.
«Мы уже провели мастер-классы для ребят из Заинска и Бугульмы, чтобы в будущем наши воспитанники выступили ещё лучше. Мы приехали, чтобы помочь ребятам улучшить их спектакли. Они уже готовы, но есть моменты, которые можно сделать совершеннее. К тому же поможем студентам подтянуть вокал, сценическую речь, хореографию», - отметил заслуженный артист Республики Татарстан, артист театра «Созвездие-Йолдызлык», основатель школы вокала Владимир Шнитко.
Впереди студенческие театры ждёт финальный этап: «Премьера». Он включает в себя показ поставленных спектаклей. Запланированы мастер-классы театральных деятелей и педагогов, круглые столы и дискуссии, а также открытое обсуждение выступлений и культурно-досуговая программа.
«Эксперты дали нам очень четкие, прицельные замечания, над которыми будем работать. Действительно, есть пробелы. Я и сам подмечал некоторые моменты, но не понимал, как их исправить. А здесь пришли люди с опытом и по существу объяснили нам, в каком направлении нужно работать», - поделился один из артистов студенческого театра из Бугульмы.
Будет определен обладатель гран-при фестиваля, главным призом станет экранизация спектакля – победителя. По словам организаторов, фестиваль «ПРЕМЬЕРА» поможет на профессиональном уровне подтянуть качество студенческих театров. Проект реализуется в рамках федеральной программы Росмолодежи «Регион для молодых» федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» национального проекта «Образование».
Организаторами Фестиваля выступает Региональная молодежная общественная организация Республики Татарстан «Созвездие – Йолдызлык» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ, Министерства образования и науки РТ, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Совета ректоров высших учебных заведений Республики Татарстан, Совета директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования РТ, Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан», ОАО «Телерадиокомпания «Новый век».
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