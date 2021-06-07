В Татарстане стартовал второй этап акции «Читай, страна»

В Татарстане 6 июня начался второй этап акции «Читай, страна», благодаря которой книги передаются в библиотеки сельских поселений. Инициатором масштабного мероприятия выступило татарстанское отделение «Единой России», ее поддержали местные отделения партии.

Цель акции — создание мини-библиотек и обновление библиотечных фондов в социальных учреждениях республики.

В Арском районе Татарстана книги для сельской библиотеки Наласинского поселения передал депутат фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Гришин. Библиотека получила 22 новых издания на русском и татарском языках. Сбор и передача книг для сельских библиотек продолжится — книги планируют собирать и передавать до конца месяца.

Единороссы Азнакаевского района РТ передают книги в городскую библиотеку. К акции присоединились также жители района. В апастовском местном отделении партии книги принесли члены местного совета ветеранов. За несколько дней было собрано около 1 тыс. книг.

«Все они будут переданы в центральную библиотеку района и сельские библиотеки. Часть книг передадут в центральную районную больницу», — отметил источник.

В Нурлатском районе Татарстана собирают книги на базе местного отделения партии. Книги получит центральная районная больница, дом престарелых и сельские библиотеки.

В акции участвуют депутаты Госдумы России, Госсовета Республики Татарстан, активисты общественных организаций республики. Ранее около 4 тыс. книг передали в Республиканскую клиническую больницу, Нижнекамскую детскую больницу с перинатальным центром и «Дом Роналда Макдоналда» в Казани.