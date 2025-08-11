В Татарстане стартовал уникальный образовательный патриотический проект для молодежи

фото: Минмолодежи РТ

11 августа 2025 года на острове Вертолетный Спасского района РТ открылось два масштабных мероприятия: учебно-тренировочный выезд «Искатели павших» и Республиканская профильная смена «Для детей, стоящих на учете ПДН» (развитие проекта «ОСТРОВ»), сообщили в Минмолодежи Татарстана.

Мероприятие собрало более 100 человек, среди которых представители студенческих поисковых отрядов Казани в возрасте от 18 до 25 лет, входящие в состав Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», активная молодежь республики, а также подростки, состоящие на учете ПДН (от 16 лет).

Участников поприветствовал депутат Госсовета РТ, исполнительный директор Российского военно-исторического общества в РТ Тимур Камалетдинов:

«Приветствую вас уже на шестом мероприятии этого года, которое проходит на острове! Особенно приятно видеть знакомые лица участников предыдущих смен. Уверен, что и эта встреча подарит вам яркие впечатления и новые открытия».

Также в церемонии открытия приняли участие почетные гости, среди которых руководитель исполкома Спасского района РТ Роман Исланов, член координационного совета Поискового движения России – представитель в ПФО Андрей Мордвинов и председатель Совета Молодежной организации «Объединение «Отечество» РТ Александр Коноплев.

«Мы искренне гордимся тем, что на нашей Спасской земле особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Хочу пожелать крепкого здоровья участникам и терпения организаторам! Пусть эти четыре дня останутся в вашем сердце теплым воспоминанием и подарят желание вновь вернуться в наш район», – подчеркнул Исланов в своем выступлении.

Организаторами мероприятий выступают Автономная некоммерческая организация «Центр патриотического воспитания «За Отечество», Региональная общественная молодежная организация «Объединение «Отечество» РТ, Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» и Минмолодежи РТ.

Мероприятия проводятся с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при финансовой поддержке Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в РТ.

«На этом острове воспитано не одно поколение патриотов и поисковиков. С 2014 года сюда съезжаются поисковики не только из Татарстана, но и со всей России. Наша работа, друзья, с вами очень важна, потому что мы последние, кто видит павших бойцов, и единственные, кто может рассказать будущим поколениям о Великой Отечественной войне. Пусть сегодняшнее мероприятие даст старт новому поколению активистов патриотического движения республики», – отметил Мордвинов.

Образовательная программа мероприятий включает следующие направления:

- Поисковое дело – освоение поисково-разведывательных методик, развитие навыков работы с информацией, полевыми данными и поисковым инструментом;

- Военная и спортивная подготовка – совершенствование физической формы и специальных военных навыков;

- Прикладная выживаемость – получение практических знаний и умений для автономного существования в природных условиях: от основ противопожарной безопасности до медицинских навыков и методов поиска ресурсов;

- Творческий и социальный блок – организация командных активностей, психологических практикумов, интерактивных игр и вечерних развлекательных мероприятий для укрепления коллектива и личностного роста.

«В течение двух дней вы получите ценные знания по поиску и выживанию в экстремальных ситуациях. Но только от вас зависит, какой уровень багажа знаний вы отсюда увезете. Жизнь непредсказуема, и эти навыки могут пригодиться в любой момент. Наша задача – передать вам максимум опыта и практических знаний. Даже если вы усвоите хотя бы 5–10% из того, что мы расскажем, это уже станет вашим надежным преимуществом. Слушайте внимательно, учитесь у опытных наставников – они поделятся с вами своими лучшими наработками и секретами», – сказал в своей приветственной речи Коноплев.

Работа продолжится до 14 августа. Участников ожидает насыщенная программа, включающая десятки лекций, практических занятий и встреч с экспертами в области туризма, поисковой и военно-исторической работы.