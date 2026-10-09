В Татарстане стартовал творческий конкурс «Дружба народов – дружба литератур»

В Год единства народов России в Татарстане открывается молодежный творческий конкурс «Был и есть у России вечной прочности вечный запас. Дружба народов – дружба литератур». Он проходит с 1 сентября по 30 октября 2026 года в рамках одноименного просветительского проекта при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Главная цель проекта – укрепить чувство сплоченности многонационального народа России через знакомство с произведениями писателей фронтового поколения, представляющих разные национальные литературы. В центре внимания – творчество Мусы Джалиля, Мустая Карима, Габдуллы Тукая, Расула Гамзатова, Исхака Машбаша, Юрия Бондарева и других выдающихся авторов.

К участию приглашаются школьники, студенты учреждений среднего профессионального образования и вузов, а также участники творческих объединений в возрасте от 8 до 23 лет. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.

Конкурс проводится в пяти номинациях:

видеоролик-видеоиллюстрация;

живое чтение или самозапись;

компьютерная графика или фотоколлаж;

иллюстрация;

авторское стихотворение или мини-эссе.

Работы необходимо направить до 30 октября 2026 года.

Итоги конкурса подведет жюри в начале ноября. Победителей ждут дипломы и книжные призы, а торжественное награждение пройдет в декабре 2026 года в Казани в рамках итогового литературно-музыкального вечера. В программе – выступления артиста театра и кино Сергея Маховикова, народной артистки России Надежды Крыгиной, солистов московского театра «Новая опера им. Е. В. Колобова». Ведущей вечера станет Алла Панкова, директор Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей России.

Дополнит проект специальная лекция для студентов и школьников о творчестве писателей-фронтовиков. Ее программа включает художественное чтение, музыкальные иллюстрации и вручение книжных призов.