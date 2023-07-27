В Татарстане стартовал слет школьных лесничеств «Лес в народных традициях»

В Кукморском районе Татарстана, на базе Лубянского лесотехнического колледжа, официально открылся Vl Слет школьных лесничеств «Лес в народных традициях». В церемонии открытия приняли участие министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров и глава Кукморского района Сергей Димитриев.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В Татарстане функционируют 149 школьных лесничеств, которые объединяют около 2 тыс. человек. По словам главы Минлесхоза, учащиеся вносят большой вклад в сбережение и приумножение лесных богатств, участвуя в различных природоохранных акциях.

«Традиционно мы собираем активных участников районных лесничеств. Главная цель — привить будущим лесоводам бережное и правильное отношение к окружающему миру. Здесь школьники видят, в каких условиях учатся студенты лесотехнического колледжа. Конкурсанты взаимодействуют с преподавателями высшей категории и знакомятся с необходимыми науками, которые в будущем будут необходимы для специальности», — рассказал Кузюров.

К участникам съезда в режиме онлайн обратился Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. «Отрадно видеть, что движение школьных лесничеств с каждым годом активно развивается и вовлекает в свои ряды активных ребят из всех уголков нашей республики. Ребята вносят большой вклад в сохранение и развитие лесов, сажают деревья, активно участвуют в акциях, ведут активную просветительскую деятельность. Убежден, что слет школьных лесничеств поможет получить новые знания, познакомиться с интересными людьми и поделиться опытом в сфере охраны природных объектов», — отметил руководитель республики.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Конкурс способствуют профориентации, участники могут на практике увидеть, как работают специалисты в области лесного хозяйства, таким мнением поделился Сергей Димитриев.

«Без охраны экологии и лесов невозможна жизнь на земле. Ежегодно вручаются множество дипломов выпускникам Лубянского колледжа, затем каждый из них становится работником лесного хозяйства. Сегодняшнее мероприятие направлено на углубленное изучение работы леса», — пояснил он.

После торжественной части для участников состоялся основной конкурс «Юные лесоводы». Им предстояло написать эссе и выполнить ряд практических заданий по направлениям «Ботаника и дендрология» — определить вид растения по листьям и побегам, породу дерева и вид кустарника по семенам, «Таксация» — узнать глазомерно и с использованием инструментов диаметр, высоту, возраст дерева, «Лесовосстановление и лесоразведение» — участники должны продемонстрировать основные способы и технологии посадки сеянцев и саженцев, «Машины и механизмы в лесном хозяйстве» — конкурсанты должны показать свои знания об эксплуатируемой технике и оборудовании в лесном хозяйстве и другие.

Также были организованы образовательные программы, благодаря которым учащиеся смогли ознакомиться с лесоустроительными планшетами, научиться использовать электронные микроскопы и узнали о результатах последних научных исследований в лесной отрасли.

Наряду с этим для конкурсантов провели мастер-классы по тушению лесных пожаров, художественной росписи и плетению из бересты.