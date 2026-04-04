news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 апреля 2026 12:17

В Татарстане стартовал сезон охоты на селезней с использованием подсадных уток

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане сегодня открывается сезон охоты на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток. Сезон продлится до 6 мая, сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Охота разрешена только из укрытия с применением гладкоствольного огнестрельного оружия, снаряженного дробью менее пяти миллиметров. Ходовая охота запрещена. Любые плавательные средства могут использоваться лишь для создания неподвижного укрытия или транспортировки добытой дичи без использования моторов.

«С одной подсадной уткой могут охотиться не более двух охотников», – уточнили в комитете.

#охота в татарстане #Сезон охоты #госкомитет рт по биоресурсам
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров