В Татарстане стартовал сезон охоты на селезней с использованием подсадных уток

В Татарстане сегодня открывается сезон охоты на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток. Сезон продлится до 6 мая, сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Охота разрешена только из укрытия с применением гладкоствольного огнестрельного оружия, снаряженного дробью менее пяти миллиметров. Ходовая охота запрещена. Любые плавательные средства могут использоваться лишь для создания неподвижного укрытия или транспортировки добытой дичи без использования моторов.

«С одной подсадной уткой могут охотиться не более двух охотников», – уточнили в комитете.