В Татарстане стартовал республиканский конкурс «Полистаем семейный альбом»

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ

Управление ЗАГС Кабмина РТ объявило о старте первого республиканского конкурса «Полистаем семейный альбом». Проект направлен на популяризацию семейных ценностей, сохранение исторической памяти и укрепление межпоколенческой преемственности.

Цель конкурса – создание цифрового архива семейных историй, отражающих культурные традиции, уклад и жизненные маршруты татарстанских семей. Организаторы отмечают, что участие в конкурсе предоставляет не только возможность сохранить семейные воспоминания, но и шанс получить финансовое поощрение.

Принять участие может любой житель Республики Татарстан. Для этого необходимо опубликовать пост с рассказом о своей семье на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #полистаемсемейныйальбом и прикрепить к посту не более пяти фотографий.

Истории будут оцениваться экспертной комиссией, в состав которой вошли специалисты по семейно-демографической политике, представители медиасообщества и общественные деятели.

Тематические номинации конкурса:

«Интересная история знакомства моих родителей» – судьбоносная встреча, определившая будущее семьи;

«Необычная свадьба моих родителей» – рассказ о нестандартных или запоминающихся моментах торжества;

«Моя большая и дружная семья» – акцент на семейном единстве и поддержке;

«Семья – хранитель традиций» – описание уникальных обычаев, передаваемых из поколения в поколение;

«Душа в душу: самый долгий брак» – история продолжительных и крепких семейных отношений;

«Родина начинается с семьи» – отражение связи семьи с родным краем, вклад в развитие региона.

Победители в каждой из шести номинаций получат денежные призы:

I место — 15 000 рублей;

II место — 10 000 рублей;

III место — 5 000 рублей.

Конкурсные материалы принимаются до 8 сентября. Подведение итогов и награждение победителей состоится после 15 сентября.

Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети», при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также в партнерстве с «ВКонтакте».

Организаторы подчеркивают, что каждая семейная история – это часть общей историко-культурной мозаики Республики Татарстан. Конкурс предоставляет уникальную возможность зафиксировать и сохранить ее для будущих поколений.

С положением конкурсе можно ознакомиться на сайте УЗАГС КМ РТ.

Работу на конкурс необходимо продублировать на специальный электронный адрес: Polistaem.Albom@tatar.ru.