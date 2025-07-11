В Татарстане стартовал республиканский конкурс «Полистаем семейный альбом»
Управление ЗАГС Кабмина РТ объявило о старте первого республиканского конкурса «Полистаем семейный альбом». Проект направлен на популяризацию семейных ценностей, сохранение исторической памяти и укрепление межпоколенческой преемственности.
Цель конкурса – создание цифрового архива семейных историй, отражающих культурные традиции, уклад и жизненные маршруты татарстанских семей. Организаторы отмечают, что участие в конкурсе предоставляет не только возможность сохранить семейные воспоминания, но и шанс получить финансовое поощрение.
Принять участие может любой житель Республики Татарстан. Для этого необходимо опубликовать пост с рассказом о своей семье на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #полистаемсемейныйальбом и прикрепить к посту не более пяти фотографий.
Истории будут оцениваться экспертной комиссией, в состав которой вошли специалисты по семейно-демографической политике, представители медиасообщества и общественные деятели.
Тематические номинации конкурса:
- «Интересная история знакомства моих родителей» – судьбоносная встреча, определившая будущее семьи;
- «Необычная свадьба моих родителей» – рассказ о нестандартных или запоминающихся моментах торжества;
- «Моя большая и дружная семья» – акцент на семейном единстве и поддержке;
- «Семья – хранитель традиций» – описание уникальных обычаев, передаваемых из поколения в поколение;
- «Душа в душу: самый долгий брак» – история продолжительных и крепких семейных отношений;
- «Родина начинается с семьи» – отражение связи семьи с родным краем, вклад в развитие региона.
Победители в каждой из шести номинаций получат денежные призы:
- I место — 15 000 рублей;
- II место — 10 000 рублей;
- III место — 5 000 рублей.
Конкурсные материалы принимаются до 8 сентября. Подведение итогов и награждение победителей состоится после 15 сентября.
Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети», при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также в партнерстве с «ВКонтакте».
Организаторы подчеркивают, что каждая семейная история – это часть общей историко-культурной мозаики Республики Татарстан. Конкурс предоставляет уникальную возможность зафиксировать и сохранить ее для будущих поколений.
С положением конкурсе можно ознакомиться на сайте УЗАГС КМ РТ.
Работу на конкурс необходимо продублировать на специальный электронный адрес: Polistaem.Albom@tatar.ru.