Салават Камалетдинов

В Татарстане стартовал региональный чемпионат WorldSkills Russia для студентов ссузов. Его участниками стали более 1,8 тыс. конкурсантов со всей республики, которые будут соревноваться по почти 260 компетенциям.

Он пройдет в 16 городах и селах республики: Казани, Набережных Челнах, Бугульме, Нижнекамске, Елабуге, Лениногорске, Альметьевске, Зеленодольске, Иннополисе, Тетюшах, Буинске, Лаишеве, Арске, Мамадыше, Аксубаеве, Заинске, Сарманове, Кукморе и Богатых Сабах. По итогам соревнований будут выявлены лучшие студенты ссузов республики, которые представят Татарстан на Всероссийских соревнованиях WorldSkills Russia.

На площадке в столице РТ, в Казанском техникуме информационных технологий и связи, участников и экспертов поприветствовала директор департамента регионального развития АНО «Агентство развития профессионального мастерства WorldSkills Russia» Людмила Иванюк.

«Татарстан — это легендарный регион для движения WorldSkills не только в России, но и во всем мире. Сегодня для участников наступает утро их профессиональной карьеры. Весь мир знает, что лучшие молодые профессионалы будут работать именно на WorldSkills», — отметила спикер.

Она напомнила, что на прошедшем чемпионате Европы 16 медалей в копилку сборной России принесли именно представители Татарстана.

Кроме того, на церемонии открытия регионального чемпионата традиционно были произнесены клятвы конкурсантов и экспертов.

«Мы, участники регионального чемпионата WorldSkills Russia в Татарстане, приветствуем всех экспертов, организаторов и гостей. Клянемся выступать честно, добросовестно и уважительно к окружающим», — зачитала текст клятвы для участников студента КТИТС Владислава Дидикова.

После небольшого представления с живой музыкой и танцами участники и эксперты разошлись по площадкам для своих компетенций, организованных в техникуме. Сегодня стартовали соревнования по 24 компетенциям, среди которых «Видеопроизводство», «Разработка компьютерных игр» и многое другое.

Для многих ребят этот чемпионат — старт их профессиональной карьеры и возможность проявить себя уже будучи студентом.

«Я — конкурсант по компетенции „Видеопроизводство“. С чего-то нужно начинать. Техникум позволил мне участвовать в чемпионате. Это первый этап в моей профессиональной жизни», — поделилась Владислава Дидикова, которая учится на четвертом курсе КТИТС и впервые участвует в чемпионате WorldSkills.

В этом году список компетенций чемпионата значительно расширен, среди новых специальностей — «Цифровой электропривод», «Летающая робототехника», «Сити-фермерство», «Машинист компрессорных установок», «Добыча нефти и газа», «Бережливое производство», «Банковское дело», «Лечебная деятельность», «Дизайн модной одежды и аксессуаров», «Сервис на воздушном транспорте», «Управление складированием», «Дополнительное образование детей и взрослых», «Моушн-дизайн» и «Огранка алмазов».