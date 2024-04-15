В Татарстане стартовал региональный чемпионат по профмастерству «Абилимпикс»

С сегодняшнего дня в Татарстане стартует региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», в котором примут участие более 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Всего заявлено 117 компетенций — соревнования пройдут на 35 площадках в 13 городах на базе профессиональных образовательных организаций и вузов республики. Свои навыки продемонстрируют 517 школьников от 14 лет и 518 студентов.

В рамках деловой и культурной программ состоятся мероприятия, приуроченные к Году семьи, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным, и к 10-летнему юбилею движения