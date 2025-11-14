В Татарстане стартовал проект «Жиңү классикасы» от «Движения первых»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане стартовал проект «Жиңү классикасы». Это конкурс театральных постановок школьных коллективов по произведениям о Великой Отечественной войне на татарском языке. Подать заявку можно до 16 ноября по ссылке, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального отделения организации.

«Проект объединяет школы, театры, юных актеров и любовь к татарскому языку. Подобные конкурсы помогают привлечь подростков к развитию и популяризации языка через искусство. В Татарстане много талантливых ребят, мы уверены, что конкурсные постановки будут очень хорошими», – прокомментировала для агентства лидер направления «Культура и искусство» Движения Первых в Казани Зейнап Хуснуллина.

«В 2025 году празднуется 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей страны это один из самых значимых праздников. Конкурс "Жиңү классикасы" проводится для того, чтобы вспомнить героев, их поступки и подвиги, отдать дань уважения всем, кто прилагал огромные усилия для приближения Победы», – добавила она.

Конкурс пройдет в четыре этапа:

До 23 ноября коллективам предстоят подготовка постановки и репетиции;

С 24 ноября по 3 декабря пройдут отборочные показы и мастер-классы в Агрызском, Арском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском, Тюлячинском и Ютазинском районах. По итогам выступлений будут выбраны 7 коллективов-финалистов;

С 4 по 8 декабря в качестве подготовки к финалу с каждой командой будет работать режиссер, который проведет мастер-классы по работе с текстом, сценическим движением и актерским состоянием;

10 декабря планируется подведение итогов на фестивале «Җиңү классикасы» в Казанском татарском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева. Финал пройдет в формате гала-показа: каждый коллектив представит свою постановку длительностью от 10 до 15 минут на татарском языке.

Проект реализуется при поддержке Комиссии по языкам при Раисе РТ.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение Всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.