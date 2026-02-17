В Татарстане стартовал проект «Патриотизм в действии: диалог поколений»

Татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» и региональное отделение «Молодой Гвардии» запустили совместный проект «Патриотизм в действии: диалог поколений». Его главная цель — организовать прямое общение между участниками специальной военной операции и молодыми жителями республики.

Основным форматом работы станут регулярные встречи в школах, колледжах и вузах. За год планируется охватить порядка 100 учебных заведений Казани и привлечь более 50 ветеранов СВО. Ветераны будут делиться с учащимися личным опытом, отвечать на вопросы и обсуждать темы долга, товарищества и ответственности. Особенность проекта — интерактивность и ориентация на живое общение.

Центральным элементом каждой встречи станет интеллектуальный квиз, специально разработанный для проекта. Викторина разделена на два блока. Первый — «Эхо Великой Победы» — проверяет знания о ключевых сражениях, героях и фактах Великой Отечественной войны. Второй — «Специальная военная операция: современность и контекст» — включает вопросы о целях, задачах и примерах мужества в ходе СВО. Ответы на вопросы сопровождаются комментариями и личными историями ветеранов.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина подчеркнула, что поддержка ветеранов — первостепенная задача, но не менее важна их роль в патриотическом воспитании. По ее словам, личные истории защитников, рассказанные напрямую школьникам, обладают огромной воспитательной силой и помогают молодежи понять, что такое настоящий героизм и ответственность.

Первую встречу в Казанском колледже технологии и дизайна провел ветеран СВО Кирилл Дмитриев. До участия в спецоперации он служил в аварийно-спасательном формировании, а с началом СВО вступил в ряды Российской армии. После комиссования по состоянию здоровья Дмитриев продолжает работу в тылу и активно занимается патриотическим воспитанием, став финалистом региональной программы «Батырлар. Герои Татарстана».

Он отметил, что вовлечь подрастающее поколение в патриотическое воспитание — важная, но непростая задача. Новый формат, сочетающий документальный ролик с квизом, успешно решает ее, вызывая живой интерес у детей.

Проект «Патриотизм в действии» направлен не только на просвещение молодежи, но и на социальную интеграцию ветеранов, подчеркивая непрерывность подвига защитников Отечества.