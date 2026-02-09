В Татарстане стартовал проект «Клубы молодых избирателей» к выборам депутатов Госдумы РФ

В Казани стартовал проект «Клубы молодых избирателей» к выборам депутатов Государственной думы Российской Федерации, которые состоятся в сентябре. Была презентована дорожная карта с циклом мероприятий по просвещению молодых людей в сфере избирательного права.

«Понимаем, что треть электората, голосующего в республике – это молодежь. Один из интересных механизмов их информирования – это клубы молодых избирателей. Помимо информации, мы им расскажем о возможностях быть наблюдателем, волонтером или даже кандидатом. Надеемся, те знания, которые они будут получать в клубах, станут для них важными, как для граждан Российской Федерации», – отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

В этом году особый акцент будет сделан на высшие учебные заведения Татарстана. В некоторых из них клубы работают давно, сейчас важно активизировать их работу и открыть новые в других вузах республики. Причем открываться они будут там, где действительно есть интерес к изучению сферы избирательного права у молодых людей, подчеркнул Кондратьев.

«Такие клубы помогут более активно войти молодым людям в избирательную повестку. Они дают полезные знания, которые могут пригодиться и в дальнейшем. Важно завлечь молодежь в эту повестку. Уверен, что тема для них будет интересна», – добавил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Различные мероприятия будут организовываться клубами вплоть до сентября, когда пройдут выборы в Государственную думу РФ. В программе – конкурсы, форумы, просветительские лекции и многое другое.