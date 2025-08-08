В Татарстане стартовал проект «Информ УИК» перед осенними выборами

В Татарстане стартовал проект «Информ УИК», в рамках которого волонтеры и члены избирательных комиссий информируют граждан о предстоящих осенних выборах и правах избирателей. Об этом рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на брифинге в общественном пространстве «Точка выбора».

«"Информ УИК" стал доброй традицией. Уже готовы буклеты для раздачи нашим избирателям во всех крупных городах, на улицах, спортивных площадках, в торговых центрах. Будут работать группы информирования, наши волонтеры, члены территориальных избирательных комиссий, участков. Это важная миссия: ответить на вопросы, пригласить на выборы, которые пройдут 14 сентября с 7 утра до 20.00. Живое общение важно в избирательной кампании», – сказал Кондратьев.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Проект ЦИК Татарстана «Информ УИК» реализуется в оживленных локациях Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Зеленодольска, Нижнекамска и Бугульмы. Члены участковых избирательных комиссий выходят в популярные общественные пространства, чтобы лично рассказать о Едином дне голосования, 14 сентября, а также ответить на вопросы избирателей.

«Мы уверены, что чем больше человек знает о своих возможностях, тем выше вероятность, что он воспользуется ими 14 сентября», – пояснил Кондратьев.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР), Хафиза Миргалимова (КПРФ).