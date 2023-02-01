В Татарстане стартовал прием заявок на участие в фестивале «Эхо веков в истории семьи»

В Татарстане начался прием заявок на участие в республиканском фестивале родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез». Традиционно к нему смогут присоединиться все коллективы, в составе которых есть представители нескольких поколений одной семьи, независимо от их религии и национальности. Об этом сообщил Госкомитет РТ по архивному делу.

С 20 февраля по 10 марта первый этап фестиваля пройдет в каждом муниципалитете Татарстана, а затем в каждом муниципальном округе. В период с 4 по 12 апреля состоится зональный этап – в Муслюмовском, Заинском, Алькеевском, Балтасинском, Дрожжановском муниципальных районах и в Казани.

Программа состязания традиционно будет состоять из двух блоков: выставка национальных и семейных блюд, приготовленных своими руками, и конкурс семейных команд «Знакомьтесь, моя семья, мой род!», в котором каждая команда должна ярко и красочно рассказать о своих корнях в любом доступном формате. Это может быть традиционный танец, песня, театрализованная постановка и даже презентация семейного национального костюма.

Республиканский фестиваль родословной в Татарстане в 2023 году проводится уже в пятый раз. Мероприятие призвано сохранять и развивать национальные традиции народов России, укреплять связи между поколениями и приемственность, а также пробуждать в людях разных возрастов интерес к истории республики и своих семей.