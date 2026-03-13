В Татарстане стартовал прием заявок на получение субсидий для событийных мероприятий

С 13 марта по 12 апреля организаторы туристических мероприятий в Татарстане могут подать заявку на предоставление субсидии в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Субсидии предназначены для поддержки и продвижения событийных мероприятий, направленных на развитие туризма. Так, в прошлом, 2025 году поддержку получил масштабный турнир-фестиваль «Казань. Путешествие в прошлое», состоявшийся в Казани с 2 по 4 ноября.

Событие, ставшее частью профильного нацпроекта, собрало более 10 тыс. зрителей. Посетителями фестиваля стали не только жители столицы Татарстана, но и многочисленные гости из других регионов России. Это подтверждает эффективность поддержки событийных мероприятий для привлечения туристов в республику, заметили в комитете.

Подать заявку можно до 23.59 12 апреля текущего года. Делать это необходимо в электронной форме на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Событийное мероприятие должно соответствовать одновременно следующим критериям:

– проводиться в одном или нескольких форматах – культурно-зрелищное и/или гастрономическое событие;

– быть нацеленным на стимулирование туристских поездок на территорию Республики Татарстан:

– предусматривать бесплатный вход (количество платных площадок – не более 30% от общего числа);

– предполагаемое число гостей не должно быть меньше 10 тыс. человек.

Максимальная сумма субсидии по этому направлению составляет 12 млн рублей. Софинансирование со стороны заявителя – не менее 30% запрашиваемой суммы. Подробная информация представлена на сайте ведомства – tourism.tatarstan.ru/edinaya-subsidiya-2026.htm.