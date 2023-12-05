В Татарстане стартовал прием заявок на новогодний конкурс от Госавтоинспекции и фонда БДД

В Татарстане начался прием заявок на новогодний конкурс от Госавтоинспекции и ГБУ «БДД».

Что следует сделать:

Детям от 5 до 10 лет: создать аксессуар с световозвращающими элементами для ношения на улице в темноте;

Детям от 11 до 15 лет: разработать баннер социальной рекламы о соблюдении ПДД;

Детям от 16 лет и взрослым: создать видеоролик продолжительностью не более минуты на тему «Всей семьей за безопасность дорожного движения».

Все участники должны подписаться на телеграм-каналы Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан и ГБУ «БДД», а также заполнить заявку.

Принимаются работы с 5 по 18 декабря 2023 года, результаты будут объявлены до 25 декабря.

Фотографии аксессуаров, баннеров и роликов вместе с заявкой необходимо направить на почту propaganda_gbubdd@mail.ru.

Призеры конкурса получат сертификаты в магазин электроники и бытовой техники.

Положение о конкурсе и бланк заявки доступны по ссылкам.