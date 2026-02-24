В Татарстане стартовал прием заявок на молодежный проект «Кадровый резерв»

В республике открылась регистрация на ежегодный республиканский проект «Кадровый резерв». Подать заявку на участие могут молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет до 18 марта 2026 года на сайте rezervrt.ru.

Проект реализуется с 2009 года Министерством по делам молодежи РТ совместно с Академией творческой молодёжи Татарстана при поддержке Правительства республики. «Кадровый резерв» представляет собой долгосрочную развивающую программу, направленную на создание условий для самореализации молодежи, стимулирование трудовой и образовательной мобильности, а также налаживание взаимодействия с органами госвласти.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров отметил, что проект ориентирован не только на карьеру, но и на осознанный выбор жизненного пути. По его словам, запрос молодежи меняется: важно понимать, где можно быть полезным республике, какие компетенции развивать и какие перспективы открываются после участия. В новом сезоне усилена работа с наставниками и расширено взаимодействие с молодежными организациями, чтобы участники могли выстраивать профессиональные траектории уже на этапе обучения.

Проект направлен на формирование кадров для реализации государственной молодежной политики в муниципалитетах и включает два направления:

«Пробую и создаю» — для участников от 16 до 35 лет, желающих реализовать себя в республиканских проектах и создавать собственные инициативы;

«Развиваю и масштабирую» — для действующих специалистов от 21 до 35 лет, работающих в сфере молодежной политики, руководящих командами, сообществами или НКО.

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ, Герой России Расим Баксиков подчеркнул, что настоящий специалист — это не диплом, а человек, способный думать, действовать и не сдаваться. По его словам, «Кадровый резерв» помогает молодым людям осознать свои возможности еще до выхода на рынок труда.

Программа включает два очных и два дистанционных этапа. На очных встречах участники под руководством тренеров формируют индивидуальные планы развития и изучают современные технологии работы. На дистанционных этапах знания закрепляются на практике, в том числе через стажировки в организациях молодежной политики. Для каждого направления предусмотрена система наставничества.

Отбор проходит в несколько этапов: подача заявки, тестирование, собеседование с элементами деловой игры. Оцениваются мотивация, лидерский потенциал, командные навыки и нестандартное мышление.