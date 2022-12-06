В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс «Живой язык — живая нация»

Начался прием заявок на ежегодный республиканский конкурс «Живой язык — живая нация» («Тере тел — тере милләт!»). Его цель — выявить лучшие проекты, посвященные развитию и функционированию государственных языков РТ и других языков народов Татарстана. Работы принимаются с 30 ноября по 12 декабря. Организаторами выступают Минцифры РТ и АО «Татмедиа».

В этом году конкурс проводится в номинациях «Лучший проект медиаресурса для сети „Интернет“», «Лучший проект информационной кампании», «Лучший проект проморолика о родном языке», «Лучший проект интернет-акции в поддержку родного языка в сети „Интернет“» и «Лучший проект в социальных сетях, популяризирующий /сохраняющий родной язык». Каждый из пяти победителей получит грант на реализацию или развитие собственного проекта. Общий призовой фонд составит 500 тыс. рублей.

Заявки и прилагаемый пакет документов принимаются на бумажном носителе по адресу: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 8, 2-й этаж, каб. 219, Сектор развития ИТ-сообщества нарочно или почтой с пометкой «Конкурс „Живой язык — живая нация!“ („Тере тел — тере милләт!“)».Разрешается представить сканированные копии или цифровые фотокопии документов.

Проекты творческих работ направляются на электронную почту GR.Sabirova@tatar.ru. Подробнее о проведении конкурса можно узнать на сайте. Телефон для справок: 8 (843) 231-77-61.