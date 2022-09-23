В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс «Инженер года — 2022»

Татарстанские студенты и действующие инженеры могут принять участие в III Республиканском конкурсе «Инженер года». Подать заявку можно до 17 октября, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: «Будущие инженеры» — для студентов, «Молодость, успех, перспектива» — для действующих специалистов в возрасте до 35 лет; «Опыт, достижения, компетентность» — для специалистов от 35 лет.

Конкурс стартует с заочного этапа, который включит заявочную кампанию и отбор заявок. Затем участников ожидает очный тур — выездной семинар с мастер-классами, тренингами, встречами с руководством РТ и защитой своих работ.

Принимаются заявки по нескольким номинациям: машиностроению; радиоэлектронике, связи, оптике; химии, нефтехимии, биотехнологиям; нефтяной промышленности; газовой промышленности; энергетике; легкой, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности; строительству, промышленности стройматериалов; транспорту и дорожному хозяйству; сельскому хозяйству.