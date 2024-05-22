В Татарстане впервые стартовал единый грантовый конкурс для НКО

Жители республики могут подать заявку на грант Раиса Татарстана на развитие гражданского общества 2024 года. Прием заявок продлится до 3 июля, рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Раньше конкурсы по грантам для некоммерческого сектора проводили отдельные министерства и ведомства, но это затрудняло работу, потому что условия разные и разное время проведения. И по инициативе Общественной палаты велась работа, чтобы проводить один большой конкурс по разным направлениям, но с едиными правилами», – заявила она.

В этом году впервые получилось объединить все направления в один большой конкурс. Благодаря этому, ожидает участница конференции, значительно вырастет число заявок – такая тенденция уже наблюдается. «Совершенству пределов нет, но все-таки в этом году мы проводим такой единый конкурс, потому что даже в прошлом их еще было два», – сказала Валеева.

Она подчеркнула, что идею объединения поддержал лично Раис Татарстана Рустам Минниханов. Более того, с 2024 года это конкурс на гранты руководителя республики организован на поддержку социально значимых проектов.

Общий призовой фонд конкурса составит почти 160 млн рублей. Принять участие в нем могут некоммерческие организации с проектами, нацеленными на улучшение жизни жителей Татарстана.