Татарстанский бизнес может подать заявки на получение льготных кредитов

В Татарстане началась заявочная кампания для бизнеса на получение льготной финансовой поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

В республике действует 8 финансовых продуктов с льготной ставкой от 0,1% до 5,5 %, два из них – абсолютно новые: «Экспресс 2023», которая даст бизнесменам возможность получить кредит на 1 млн рублей по ставке 5,5% на 24 месяцев, а также «Стартап», рассчитанный на новые проекты, созданные менее 11 месяцев назад, в рамках программы можно получить 500 тыс. рублей на срок до 36 месяцев по ставке 2% годовых.

Кроме того, для самозанятых разработан отдельный микрофинансовый продукт «Самозанятые 2023» на сумму до 500 тыс. рублей на срок до 36 месяцев до 5,5%. За поддержкой также могут обратиться предприниматели, занимающиеся экспортом, импортозамещением, социальным предпринимательством, а также резиденты промышленных парков и других сфер бизнеса.

Подробнее о доступных мерах поддержки можно узнать на официальном сайте «Мой бизнес», а также по телефону горячей линии: +7 (843) 524-90-90.