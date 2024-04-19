Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане стартовал первый Фестиваль возможностей
Сегодня в Татарстане стартовал Фестиваль возможностей для лиц с множественными тяжелыми нарушениями развития. Он проводится впервые.
Фестиваль пройдет по 17 компетенциям и будет организован на девяти площадках в девяти муниципальных районах республики. В нем примут участие 395 человек, сообщили в Центре развития профессиональных компетенций.
Экспертами-наставниками выступят более 80 работников сфер образования и социального обеспечения населения.
Фестиваль возможностей проводится в соответствии с Концепцией развития движения «Абилимпикс» в Российской Федерации на 2023-2030 годы, в Республике Татарстан в рамках регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»