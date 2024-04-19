В Татарстане стартовал первый Фестиваль возможностей

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Сегодня в Татарстане стартовал Фестиваль возможностей для лиц с множественными тяжелыми нарушениями развития. Он проводится впервые.

Фестиваль пройдет по 17 компетенциям и будет организован на девяти площадках в девяти муниципальных районах республики. В нем примут участие 395 человек, сообщили в Центре развития профессиональных компетенций.

Экспертами-наставниками выступят более 80 работников сфер образования и социального обеспечения населения.

Фестиваль возможностей проводится в соответствии с Концепцией развития движения «Абилимпикс» в Российской Федерации на 2023-2030 годы, в Республике Татарстан в рамках регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».