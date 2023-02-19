В Татарстане стартовал открытый конкурс для татарских проповедников «Вагаз»

Татарстанцев приглашают принять участие в открытом телевизионном конкурсе «Вагаз», который проводится совместно Гостелерадиокомпанией «Татарстан» и Духовным управлением мусульман РТ при поддержке Комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.

Цель – выявить талантливых татарских проповедников и показать лучшие примеры вагазов на татарском языке. Конкурсантами могут стать все желающие в возрасте от 15 лет, их будут оценивать отдельно: в возрасте от 15 до 20 лет, от 21 до 35 и от 36 лет.

Конкурс проводится в два этапа, отмечается, что проповедь должна быть на татарском языке и продолжительностью не более 7 минут, произноситься наизусть.

Для участия в первом отборочном туре, который длится до 1 октября 2023 года, конкурсантам необходимо направить видеозапись своего выступления на электронную почту по адресу tvvagaz@yandex.ru, к письму нужно приложить заявку, передает пресс-служба ДУМ РТ.