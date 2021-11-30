В Татарстане стартовал онлайн-зачет по финансовой грамотности

С 30 ноября всех жителей Татарстана приглашают проверить свою финансовую грамотность во Всероссийском онлайн-зачете, сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по РТ.

Участники зачета смогут проверить свои знания в финансовых вопросах по темам: цифровая безопасность, финансовое мошенничество, инвестиции, страхование, пенсии, общая финансовая грамотность, банки и их деятельность, налоги и защита прав потребителей.

Онлайн-зачет продлится до 16 декабря и будет разделен на два уровня сложности: базовый — для тех, кто только начинает разбираться в финансах, и продвинутый — для людей уже имеющих опыт использования разных финансовых продуктов и услуг.

В каждом из уровней участникам предстоит ответить на 30 вопросов, и чтобы получить именной сертификат с возможностью поделиться результатом в социальных сетях, необходимо ответить на 20 из них.

Кроме того, все участники получат анализ и рекомендации по темам, в которых они допустили ошибки. На тестирование дается один час. Количество попыток на прохождение зачета не ограничено.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Онлайн-зачет по финансовой грамотности проводят Банк России и Агентство стратегических инициатив.