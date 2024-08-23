В Татарстане стартовал онлайн-марафон «Меняю мир вокруг себя»

В Татарстане начался онлайн-марафон «Меняю мир вокруг себя». Его организует молодежный парламент при Госсовете РТ при поддержке министерства по делам молодежи республики.

«В Татарстане много людей, которые делают мир лучше: кто-то учит детей, кто-то занимается экопроектами, кто-то помогает пожилым людям или работает с детьми в хосписах. Другие строят классные дома или разрабатывают лекарства, которые спасают жизни. Даже простое украшение двора цветами – уже большой шаг к улучшению! Принять участие в марафоне может любой житель Татарстана, который делает что-то важное, доброе, полезное и вдохновляющее в своем городе или районе», — рассказывает депутат Госсовета РТ VI созыва, председатель Молодежного парламента при Государственном Совете Республики Татарстан Нина Шимина, чьи слова приводит пресс-служба Минмолодежи РТ.

Для участия в онлайн-марафоне нужно записать видео (до 1 минуты), где вы показываете или рассказываете, как вы меняете мир. Это может быть: социальная реклама или нарезка из вашей волонтерской деятельности, а также постановочный ролик или увлекательный рассказ о вашем деле.

Готовый видеоролик необходимо выложить в своем профиле «ВКонтакте» до 20 сентября 2024 года с хэштегами #МеняюМирВокругСебя #молпарламентрт.

Итоги марафона подведут в конце сентября. Часть победителей выберут организаторы, а остальных с помощью голосования в группе молодежного парламента РТ «ВКонтакте».

Призы также можно получить в специальной номинации «История о моем добром деле». Для этого необходимо написать заметку о своем добром поступке, снабдить ее подходящей фотографией, поставить хэштеги и также выложить в своем профиле «ВКонтакте».

Победителей ждут смартфоны, умные часы, игровая приставка, а также подарки от партнеров.

«Не забудьте открыть свой профиль ВК во время марафона и подписаться на страницу Молодежного парламента Республики Татарстан «ВКонтакте» и телеграм, чтобы быть в курсе событий», — напоминает Минмолодежи РТ.

Фото: Минмолодежи РТ