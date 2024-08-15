Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане стартовал обновленный проект «ИнформУИК»
В преддверии голосования на выборах депутатов Госсовета Татарстана нового седьмого созыва Центризбирком республики запустил обновленный проект по дополнительному информированию граждан о выборах в парламент Татарстана, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
Андрей Кондратьев, Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан:
«В рамках проекта «ИнформУИК» в местах большого скопления граждан – у проходных крупных предприятий, на площадях, у торговых центров, в парках, скверах, на набережных, члены избирательных комиссий, а также специально привлеченные волонтеры будут раздавать информационные материалы о выборах, рассказывать о формах и сроках голосования, дадут информацию из первых рук, пригласят татарстанцев на выборы».
Проект «ИнформУИК» охватит крупные города республики – Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Зеленодольск. Участников проекта легко узнать по белым ветровкам, футболкам и бейсболкам с логотипом дня голосования на выборах в Госсовет. Проект «ИнформУИК» реализуется с 15 по 30 августа.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»