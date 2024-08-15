В Татарстане стартовал обновленный проект «ИнформУИК»

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

В преддверии голосования на выборах депутатов Госсовета Татарстана нового седьмого созыва Центризбирком республики запустил обновленный проект по дополнительному информированию граждан о выборах в парламент Татарстана, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Андрей Кондратьев, Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан:

«В рамках проекта «ИнформУИК» в местах большого скопления граждан – у проходных крупных предприятий, на площадях, у торговых центров, в парках, скверах, на набережных, члены избирательных комиссий, а также специально привлеченные волонтеры будут раздавать информационные материалы о выборах, рассказывать о формах и сроках голосования, дадут информацию из первых рук, пригласят татарстанцев на выборы».

Проект «ИнформУИК» охватит крупные города республики – Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Зеленодольск. Участников проекта легко узнать по белым ветровкам, футболкам и бейсболкам с логотипом дня голосования на выборах в Госсовет. Проект «ИнформУИК» реализуется с 15 по 30 августа.