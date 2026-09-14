В Татарстане стартовал новый сезон акции по сбору использованных батареек

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Новый сезон экологической акции по сбору отработанных батареек стартовал в Татарстане. С 2019 года жители республики отправили на утилизацию уже 239 тонн использованных источников тока. Акция проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Конкурс среди образовательных учреждений Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана проводит с 2019 года. Только по итогам прошлого сезона юные участники акции собрали и передали на утилизацию 71 тонну отработанных источников тока.

Присоединиться к новому сезону могут школы и детские сады республики. Для этого образовательным учреждениям необходимо организовать сбор использованных источников тока среди учеников и воспитанников, а также вести учет общих и индивидуальных результатов участников.

Собирать батарейки будут до 23 октября. С 9 по 13 ноября образовательным учреждениям необходимо направить сводную таблицу с результатами участников на электронную почту Eco.pros@tatar.ru.

С 16 по 20 ноября в каждом городе и районе Татарстана организуют прием и взвешивание собранных батареек. После этого региональный оператор доставит их в основные пункты приема в Западной и Восточной зонах республики.

Участники смогут побороться за победу в пяти номинациях: «Самая активная школа» среди городских и сельских учреждений, «Самый активный детский сад» среди городских и сельских учреждений, «Самый активный школьник» среди учеников 1–4-х классов и отдельно 5–11-х классов в городе и на селе, а также «Самый активный воспитанник детского сада» в городской и сельской категориях.

С регламентом и алгоритмом проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Победителей нового сезона наградят в декабре 2026 года.

Главная цель акции – привлечь школьников и воспитанников детских садов Татарстана к раздельному сбору твердых коммунальных отходов и повысить экологическую грамотность жителей республики.