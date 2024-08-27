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В Татарстане стартовал новый фестиваль студенческих театров «ПРЕМЬЕРА»
В Татарстане стартовал новый открытый телевизионный фестиваль студенческих театров «ПРЕМЬЕРА», который станет ежегодным. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодеж РТ.
«Цель нового проекта — сохранение культурного кода, укрепление традиционных ценностей, воспитание высоконравственного и культурно здорового гражданина Российской Федерации через его вовлечение в театральную деятельность, приобщения молодежи к достижениям мировой и национальной культуры», — рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
Принять участие в новом проекте могут коллективы средних специальных учебных заведений и вузов. При этом в составе театра не менее 50% должны составлять студенты.
В ходе отборочного этапа коллективам нужно прислать в оргкомитет видеозапись своего спектакля на почту festival-premiera@yandex.ru. Подробнее о фестивале можно ознакомиться по ссылке.
Второй этап носит название «Генеральная репетиция» — в течение нескольких месяцев коллективы будут ставить новый спектакль. К ним будут приезжать эксперты, чтобы помочь в творческой и образовательной части.
В финале коллектив представят свои спектакли. Кроме того, будут проводиться мастер-классы от театральных деятелей и педагогов, круглые столы и дискуссии, открытое обсуждение выступлений и культурно-досуговая программа.
Будет определен обладатель Гран-при, главным призом станет экранизация спектакля — победителя.
Организатором фестиваля выступает региональная молодежная общественная организация РТ «Созвездие — Йолдызлык» при поддержке Минмолодежи Татарстана. Проект запускается в рамках федеральной программы Росмолодежи «Регион для молодых» федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» национального проекта «Образование».
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