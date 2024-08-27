В Татарстане стартовал новый фестиваль студенческих театров «ПРЕМЬЕРА»

В Татарстане стартовал новый открытый телевизионный фестиваль студенческих театров «ПРЕМЬЕРА», который станет ежегодным. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодеж РТ.

«Цель нового проекта — сохранение культурного кода, укрепление традиционных ценностей, воспитание высоконравственного и культурно здорового гражданина Российской Федерации через его вовлечение в театральную деятельность, приобщения молодежи к достижениям мировой и национальной культуры», — рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Принять участие в новом проекте могут коллективы средних специальных учебных заведений и вузов. При этом в составе театра не менее 50% должны составлять студенты.

В ходе отборочного этапа коллективам нужно прислать в оргкомитет видеозапись своего спектакля на почту festival-premiera@yandex.ru. Подробнее о фестивале можно ознакомиться по ссылке.

Второй этап носит название «Генеральная репетиция» — в течение нескольких месяцев коллективы будут ставить новый спектакль. К ним будут приезжать эксперты, чтобы помочь в творческой и образовательной части.

В финале коллектив представят свои спектакли. Кроме того, будут проводиться мастер-классы от театральных деятелей и педагогов, круглые столы и дискуссии, открытое обсуждение выступлений и культурно-досуговая программа.

Будет определен обладатель Гран-при, главным призом станет экранизация спектакля — победителя.

Организатором фестиваля выступает региональная молодежная общественная организация РТ «Созвездие — Йолдызлык» при поддержке Минмолодежи Татарстана. Проект запускается в рамках федеральной программы Росмолодежи «Регион для молодых» федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» национального проекта «Образование».