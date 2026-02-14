В Татарстане стартовал набор в республиканскую школу вожатых

В Татарстане открылся набор в единую республиканскую школу вожатых. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Прежде каждый региональный организатор детского отдыха самостоятельно готовил вожатых для летней оздоровительной кампании, а в этот раз они объединили усилия, пояснили в ведомстве.

Прием заявок продлится до 28 февраля. Программа разработана в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ от 2024 года и призвана подготовить квалифицированных вожатых для детских оздоровительных лагерей РТ.

Обучение будет проходить с февраля по май и включать очные лекции, интенсивы, разнообразные мастер-классы. По итогам состоится аттестация с выдачей свидетельства государственного образца и получением профессии вожатого. В практике школы среди вожатых были не только студенты, но и работающие люди, которые хотели попробовать себя в новой профессии.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров заметил, что инициатива стартует при активной поддержке возглавляемого им ведомства и что она соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

«Запуск такой школы – значимый шаг в формировании профессиональной среды молодых организаторов мероприятий. Это особое пространство, где будущие вожатые получат необходимые компетенции, научатся выстраивать эффективные команды и творчески подходить к организации досуга. Пройти обучение может любой желающий от 17 лет. Мы планируем, что всего в этом году в обучении примут участие 500 человек», – добавил он.

Организаторами республиканской школы вожатых выступают Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» и региональное отделение «Движения первых» РТ. Соорганизиторы – Молодежный центр «Сәләт – Ак Барс», Республиканский молодежный центр «Костер», лагеря «Черноморец» и «Байтик».