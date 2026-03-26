Фото: пресс-служба Движения Первых

В Татарстане стартовал муниципальный этап «Зарницы 2.0», он пройдет в 45 районах республики. После этого отряды-победители сыграют друг против друга на зональных этапах во второй половине апреля, сообщает пресс-служба Движения Первых.

Количество участников «Зарницы 2.0» в республике достигло 74 тысяч. Желающие могут присоединиться к игре до 31 марта, для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте.

«Зарница 2.0» – это всероссийская военно-патриотическая игра с применением цифровых технологий. В ней подростки и молодежь со всей России под руководством опытных наставников учатся стратегически мыслить и преодолевать трудности, развивают тактическое мышление, получают полезные для жизни навыки и постигают нюансы работы с современными технологиями.

Фото: пресс-служба Движения Первых

Муниципальный этап уже прошел в нескольких районах Татарстана. Например, 18 марта в Тюлячинском состоялась игра для отрядов младшей возрастной категории, в ней приняли участие более 80 человек. Победу одержала «Бригантина» из Аланской школы. Соревнования для средней и старшей возрастных групп пройдут 9 апреля.

Один из основных принципов Движения Первых – делать вместе с детьми, а не вместо детей, что означает погружение участников в подготовку к событиям на разных уровнях. Подростки республики ежегодно становятся соорганизаторами «Зарницы 2.0». Они помогают наставникам с подготовкой и проведением игры, координируют участников на площадке и прочее.

Фото: пресс-служба Движения Первых

«Я вместе с другими участниками Движения стала соорганизатором игры в нашем районе. В самом начале мы встречали команды, приветствовали и поддерживали их. Затем помогали судьям проводить испытания, параллельно вели фото- и видеосъемку. Между состязаниями брали интервью у участников и их наставников. Было много эмоций и интересных моментов на площадке. Отряды очень хорошо подготовились! Участники внимательно слушали задания и старались выполнить их быстро и правильно, переживали за своих товарищей. Игра прошла хорошо, сейчас мы уже готовимся к муниципальному этапу для средней и старшей возрастных категорий», – прокомментировала Руфина Гарифуллина, участница Движения Первых в Татарстане.

Также муниципальные этапы прошли и в других районах. В Ютазинском он состоялся 19 и 25 марта. В средней и старшей возрастной категории победу одержали отряды «Факел» и «Факел ЮМР» из Уруссинской школы №3, а в младшей – «Ягымлылыр» из Уруссинской гимназии. От Верхнеуслонского же района на зональный этап в старшей категории поедут «Злые Осы» из Верхнеуслонской школы, в средней – «Моркваши1» из Набережно-Морквашинской школы, а в младшей – «Защитники России» из Октябрьской школы. Муниципальный этап там прошел 17-19 марта.