В Татарстане стартовал муниципальный этап школьных олимпиад по 24 предметам

В Татарстане стартовал муниципальный этап республиканской и всероссийской олимпиад школьников, который завершится 22 декабря. Состязания пройдут по 24 общеобразовательным предметам, а также по родным и восточным языкам, геологии, истории Татарстана и татарского народа, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В муниципальном этапе примут участие участники школьного этапа олимпиады, победители и призеры муниципального этапа республиканской и всероссийской олимпиад 2021 – 2022 учебного года», – отметили в министерстве.

В олимпиадах по математике, русскому и английскому языкам школьники могут принять участие с четвертого класса, а по основам безопасности жизнедеятельности – с третьего.

После завершения муниципального тура определятся участники заключительного этапа республиканской и регионального этапа всероссийской олимпиады сезона 2022 – 2023.

В прошлом учебном году в муниципальном этапе приняли участие более 77 тыс. татарстанских школьников. Победителями и призерами стали 29 тыс. учащихся. На заключительный этап всероссийской олимпиады прошли 446 учеников, из них 237 завоевали медали, позволив Татарстану по количеству победителей закрепиться на третьем месте после Москвы и Московской области.