В Татарстане стартовал медиаконкурс «Добро в эфире»

Сегодня, 17 сентября, официально стартовал Республиканский конкурс среди средств массовой информации на лучшее освещение деятельности и мероприятий добровольческого сообщества РТ «Добро в эфире».

Организатором конкурса выступает автономная некоммерческая организация «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ совместно с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиa». Цель мероприятия — привлечение внимания СМИ и общественности к деятельности добровольческого сообщества Татарстана.

Первичные заявки принимаются вплоть до 7 октября. Подать заявку можно по ссылке. Позднее, с 8 октября по 8 ноября, участники должны будут представить конкурсные работы через платформу Добро.Конкурсы.

Нововведением 2024 года станет специальная номинация «Освещение семейного волонтерства». Также с этого года участники вправе заявляться не более чем в трех номинациях, причем в каждой из них можно подавать максимум две работы.

В конкурсе могут участвовать редакции СМИ, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, отдельные авторы (журналисты, блогеры), авторские коллективы, представители студенческих СМИ вузов и ссузов Татарстана, а также общеобразовательные учреждения.

Зарегистрированные СМИ (редакции средств массовой информации, которые осуществляют свою деятельность после регистрации), могут подавать заявки по направлениям:

«Лучшая публикация в интернет-изданиях и в периодических печатных изданиях» (в городских, районных или республиканских СМИ),

«Лучшая публикация в социальных сетях»,

«Лучший телесюжет» (в городских или республиканских СМИ),

«Лучший информационный выпуск на радио» (в городских или республиканских СМИ),

«Лучший видеоролик»,

специальная номинация «Освещение семейного волонтерства».

Незарегистрированные СМИ (участники, которые не регистрировали свою деятельность, как деятельность средства массовой информации) могут подавать заявки по следующим направлениям:

«Лучшая публикация в социальных сетях»,

«Лучший информационный выпуск на радио»,

«Лучший видеоролик»,

специальная номинация «Освещение семейного волонтерства».

«Ежегодно наша осень начинается с конкурса „Добро в эфире“. Конкурс — это отличная возможность расширить аудиторию добровольческого сообщества, а также рассказать жителям республики о волонтерском движении. Очень важной частью современного общества стало медиапространство, поэтому мы активно стремимся поддерживать специалистов, которые транслируют добро в медиа. Скажем просто: добро должно быть в эфире!» — заявил исполнительный директор АНО «ИРЦД РТ» Айрат Мубаракшин.

В 2023 году на конкурс была подана 131 заявка, по итогам конкурса было объявлено десять победителей и семь лауреатов.

Общий призовой фонд конкурса в 2024 году составляет 250 тыс. рублей, которые распределяются среди победителей конкурса из расчета 25 тыс. рублей ценными призами на каждую призовую номинацию.

Воспитание социально ответственной личности — одна из целей национального проекта «Образование», инициированного, как и другие национальные проекты в их нынешнем виде, Президентом РФ Владимиром Путиным.