В Татарстане стартовал лесокультурный сезон 2026 года

В Республике Татарстан начался лесокультурный сезон 2026 года, сообщили в Министерстве лесного хозяйства РТ. Одними из первых к посадке лесных культур приступили сотрудники Альметьевского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Мамадышского, Нурлатского, Сабинского и Тетюшского лесхозов.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров отметил, что все работы идут согласно графику, при этом особое внимание уделяется не только срокам, но и качеству выполняемых мероприятий. В этом году лесовосстановление в лесном фонде проведут на площади 2550 гектаров, в том числе в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» – на 1200 гектарах.

По словам министра, посадка лесных культур будет произведена на площади 1200 гектаров, естественное лесовосстановление – на 1348 гектарах, комбинированное – на 2 гектарах.

В рамках лесокультурного сезона 2026 года также запланированы закладка защитных лесных насаждений на площади 1,8 тыс. гектаров, агротехнический уход за лесными культурами – на 14,5 тыс. гектаров, дополнение лесных культур – на 4,2 тыс. гектаров и посев семян в базисных лесных питомниках – на 15 гектарах.

Кузюров подчеркнул, что работы по лесовосстановлению позволят не только сохранить, но и приумножить зеленый фонд республики, и это важная часть стратегии ведомства.