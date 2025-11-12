news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 ноября 2025 10:42

В Татарстане стартовал конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане стартовал конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане с 20 октября 2025 года стартовал ежегодный республиканский конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд», организатором которого выступает Региональная общественная организация «Женщины Татарстана».

Конкурс проводится при поддержке Раиса республики и в партнерстве с Министерством труда, Министерством культуры, Уполномоченным по правам человека и Федерацией профсоюзов Татарстана.

Цель конкурса – поддержка женщин, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, воспитание молодежи, укрепление института семьи, а также развитие культуры и духовности.

Победителей определяют в номинациях:

  • «Женщина – мать»;
  • «Женщина – культура и духовность»;
  • «Женщина – ученый»;
  • «Женщина – лидер»;
  • «Женщина – бизнес-леди»;
  • «Героиня Третьего Возраста»;
  • «Моя судьба – моя профессия»;
  • «Женщина – пример года».

Также есть номинации для мужчин, отмеченных женскими организациями за вклад в социальное благополучие региона: «Мужчина – лидер» и «Мужчина – благородное сердце».

Конкурс проходит в два этапа: муниципальный тур – с 20 октября по 30 ноября 2025 года, зональный тур – с 1 декабря 2025 года по 10 февраля 2026 года. Финал состоится в Казани в преддверии Международного женского дня.

Для участия необходимо заполнить анкету, подготовить видеоролик-самопрезентацию и направить материалы на электронную почту регионального отделения организации в своем муниципальном образовании. Крайний срок подачи – 30 ноября 2025 года.

#республиканский конкурс #Женщина года. Мужчина года: женский взгляд
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

11 ноября 2025
Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

11 ноября 2025