В Татарстане стартовал конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»
В Татарстане с 20 октября 2025 года стартовал ежегодный республиканский конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд», организатором которого выступает Региональная общественная организация «Женщины Татарстана».
Конкурс проводится при поддержке Раиса республики и в партнерстве с Министерством труда, Министерством культуры, Уполномоченным по правам человека и Федерацией профсоюзов Татарстана.
Цель конкурса – поддержка женщин, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, воспитание молодежи, укрепление института семьи, а также развитие культуры и духовности.
Победителей определяют в номинациях:
- «Женщина – мать»;
- «Женщина – культура и духовность»;
- «Женщина – ученый»;
- «Женщина – лидер»;
- «Женщина – бизнес-леди»;
- «Героиня Третьего Возраста»;
- «Моя судьба – моя профессия»;
- «Женщина – пример года».
Также есть номинации для мужчин, отмеченных женскими организациями за вклад в социальное благополучие региона: «Мужчина – лидер» и «Мужчина – благородное сердце».
Конкурс проходит в два этапа: муниципальный тур – с 20 октября по 30 ноября 2025 года, зональный тур – с 1 декабря 2025 года по 10 февраля 2026 года. Финал состоится в Казани в преддверии Международного женского дня.
Для участия необходимо заполнить анкету, подготовить видеоролик-самопрезентацию и направить материалы на электронную почту регионального отделения организации в своем муниципальном образовании. Крайний срок подачи – 30 ноября 2025 года.