В Татарстане стартовал конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане с 20 октября 2025 года стартовал ежегодный республиканский конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд», организатором которого выступает Региональная общественная организация «Женщины Татарстана».

Конкурс проводится при поддержке Раиса республики и в партнерстве с Министерством труда, Министерством культуры, Уполномоченным по правам человека и Федерацией профсоюзов Татарстана.

Цель конкурса – поддержка женщин, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, воспитание молодежи, укрепление института семьи, а также развитие культуры и духовности.

Победителей определяют в номинациях:

«Женщина – мать»;

«Женщина – культура и духовность»;

«Женщина – ученый»;

«Женщина – лидер»;

«Женщина – бизнес-леди»;

«Героиня Третьего Возраста»;

«Моя судьба – моя профессия»;

«Женщина – пример года».

Также есть номинации для мужчин, отмеченных женскими организациями за вклад в социальное благополучие региона: «Мужчина – лидер» и «Мужчина – благородное сердце».

Конкурс проходит в два этапа: муниципальный тур – с 20 октября по 30 ноября 2025 года, зональный тур – с 1 декабря 2025 года по 10 февраля 2026 года. Финал состоится в Казани в преддверии Международного женского дня.

Для участия необходимо заполнить анкету, подготовить видеоролик-самопрезентацию и направить материалы на электронную почту регионального отделения организации в своем муниципальном образовании. Крайний срок подачи – 30 ноября 2025 года.