В Татарстане стартовал конкурс художественного слова «ТАТАР СҮЗЕ»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пятый Международный телевизионный конкурс художественного слова «ТАТАР СҮЗЕ», реализуемый телерадиокомпанией «Татарстан — Новый Век», стартовал в Татарстане.

Мероприятие проходит при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития Татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

В этом году «ТАТАР СҮЗЕ» проводится по категориям: участники до 7 лет, от 8 до 13 лет, от 14 до 17 лет, от 18 лет и старше. Также участие могут принять профессионалы и творческие семьи.

Выступления будут оцениваться в трех номинациях: проза, поэзия и специальная номинация «Туган тел», в которой могут принять участие представители чувашского, марийского, мордовского и удмуртского народов. Участники должны выразительно прочитать произведения классиков и современных писателей или произведение поэзии, написанное самим участником на своем родном языке.

Организаторы отмечают, что целью конкурса является пропаганда, развитие и сохранение родного языка, литературного наследия, популяризация произведений классиков, пробуждение интереса к национальной литературе и культуре.

Кроме того, мероприятие имеет большое значение для пробуждения интереса к родному языку через художественное слово у соотечественников, проживающих в Республике Татарстан, а также в регионах Российской Федерации и за рубежом, создания условий для совершенствования исполнительского мастерства, содействия выходу талантливых исполнителей на профессиональную сцену, подготовки телевизионных кадров.

Заявки принимаются до 30 ноября 2024 года. Подробнее на сайтах tnv.ru и shayantv.ru.