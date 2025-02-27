В Татарстане стартовал конкурс видеороликов «Заступник»

В Татарстане стартовал конкурс видеороликов о бесплатном мобильном приложении «Заступник» среди школьников и студентов. Участие в нем могут принять дети и подростки от 7 до 17 лет включительно.

Работы можно подать по нескольким категориям. Это в том числе видеоролик с личной историей помощи в трудной ситуации с помощью «Заступника», видеоотзыв родителей о приложении и его использовании в семье, видеообзор на платформу.

Также можно снять ролик с полезными советами, как правильно использовать приложение, социальную рекламу с использованием сервиса.

Работа должна быть опубликована на личной странице участника в соцсети «ВКонтакте» с хештегами #Заступник #УполномоченныйРядом #ЗаступникТатарстан. Ссылку на пост необходимо прикрепить к электронной заявочной форме.

Всего организаторы определят 10 победителей, которых наградят спецпризами. Конкурс продлится до 1 мая, а результаты станут известны не позднее 6 мая.

Организаторами конкурса выступают АНО «Центр помощи «Заступник»», Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, Министерство образования и науки РТ при поддержке регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в РТ.