В Татарстане стартовал конкурс видеороликов по безопасности дорожного движения

Госавтоинспекция Татарстана и ГБУ «Безопасность дорожного движения» приглашают жителей региона принять участие в творческом конкурсе видеороликов. Цель проекта – через современные форматы привлечь внимание к важности соблюдения ПДД.

Участникам предлагается создать работу в одной из трех номинаций:

«Дорожные опасности» – ролик о конкретных опасных местах на дороге в вашем районе или городе;

«Безопасность дорожного движения – в тренде!» – оригинальный и креативный рассказ о важности БДД;

«Моя семья – за безопасность!» – видео о том, как ваша семья соблюдает правила дорожного движения.

Для участия необходимо:

подписаться на официальные страницы Госавтоинспекции МВД по РТ и ГБУ «БДД» в Telegram и социальной сети «ВКонтакте»; направить заявку и конкурсную работу на электронную почту: propaganda_gbubdd@mail.ru.

Работы принимаются до 14 декабря включительно. Победителей конкурса объявят 18 декабря.

Авторы лучших роликов получат в качестве призов подарочные сертификаты магазина компьютерной, цифровой и бытовой техники на сумму от 2 тысяч до 12 тысяч рублей.

Подробные условия участия, технические требования и форма заявки представлены в официальном положении о конкурсе.