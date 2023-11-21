В Татарстане стартовал конкурс видеороликов о безопасности на дорогах среди школьников

Конкурс видеороликов на тему безопасности дорожного движения в мобильном приложении «Я – школьник» пройдет среди учащихся 5-11 классов. Информация об этом появилась на сайте Министерства образования и науки РТ.

Фото: сайт Министерства образования и науки Республики Татарстан

Конкурс проходит с 20 ноября по 25 декабря 2023 года благодаря взаимодействию Министерства образования и науки РТ с Минцифры РТ, УГИБДД по Республике Татарстан, научным центром безопасности жизнедеятельности детей, ГБУ «Безопасность дорожного движения» и республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Конкурс предусматривает создание креативных видеоматериалов про безопасность дорожного движения с участием юных инспекторов движения в профиле в мобильном приложении и отправку их в сервисе «Конкурсы» в мобильном приложении.

Для участия в конкурсе необходимо учащимся заполнить электронную заявку и загрузить работу в сервисе «Конкурсы» в мобильном приложении «Я – школьник».

Регистрация не требуется, вход осуществляется с помощью учетной записи от системы edu.tatar.ru. Прием заявок на участие в конкурсе начинается 20 ноября и продлится в течение 2-х недель.

Видеоролик главным образом должен содержать креативный подход при передаче знаний по безопасности дорожного движения, быть запоминающимся и иметь потенциал стать «вирусным».

Конкурс проводится в двух номинациях: для обучающихся 5-8 классов и для обучающихся 9-11 классов.