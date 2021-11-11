В Татарстане стартовал конкурс среди молодых фотографов SURӘT

Арт-резиденция RE'ACTOR открыла прием заявок на республиканский фотоконкурс SURӘT. Он пройдет во время выставки Тимура Хадеева «Потерянные связи» в КЦ «Московский». Об этом сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Проект направлен на поддержку молодых фотографов республики, которые сосредотачивают свое внимание на общности и культурном своеобразии народов», — рассказали в пресс-службе.

В конкурсе представлены четыре номинации: «Архитектура», «Люди», «Новая культура» и «Стрит-фотография». Участники от 14 до 35 лет могут выставить до трех фотографий в одной из них.

Заявочная кампания уже началась и продлится до 1 декабря. Лучшие работы участников конкурса будут выставлены в январе на территории общественных пространств.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте арт-резиденции RE’ACTOR.

Проект создан арт-резиденцией RE’ACTOR и Академией творческой молодежи РТ при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.