В Татарстане стартовал конкурс социальных видеороликов «Ребенок в мире прав»

В Татарстане стартовал VIII Республиканский конкурс информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире прав» – «Бала хокук даирәсендә». Принять участие в нем могут дети и молодежь в возрасте от шести до 35 лет, том числе в составе групп или творческих коллективов, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Конкурс направлен на привлечение внимания общественности, государственных и муниципальных органов к вопросу обеспечения в республике прав и интересов детей, а также на стимулирование детей к социально-правовой активности, повышение правовой грамотности и правовой культуры, формирование позитивных духовно-нравственных ценностей, развитие творческих способностей у подрастающего поколения», – говорится в сообщении.

Конкурс проводится в три этапа. На первом, который пройдет с 10 сентября по 20 октября, принимаются заявки для участия. Для этого необходимо пройти регистрацию в электронной форме. Заполненный лист регистрации в любом формате нужно направить на электронный адрес: rebenok-v-mire-prav@yandex.ru.



На втором этапе жюри отбирает представленные видеоролики, а на третьем – оценивает конкурсные работы.

Одновременно конкурсанты могут разместить ролик в любых социальных сетях и указать в заявке ссылку на видео. Набравший наибольшее количество голосов станет обладателем приза зрительских симпатий.

Десять роликов – победителей конкурса будут награждены дипломами и денежной премией в размере 20 тыс. рублей, обладатель приза зрительской симпатии получит диплом и премию в сумме 10 тыс. рублей.

Республиканский конкурс информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире прав» впервые был организован в 2014 году. Ежегодно конкурс проходит при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте уполномоченного по правам ребенка в РТ.